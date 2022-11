"A Carris vai solicitar uma audiência com caráter de urgência ao ministro da Administração Interna no seguimento do apedrejamento contra um dos seus autocarros na última noite de segunda-feira, no Bairro da Ajuda, em Lisboa", refere a empresa em comunicado.

A Carris agradeceu a "rápida intervenção" dos Bombeiros Voluntários da Ajuda e das forças de segurança.

Um autocarro da Carris foi apedrejado na Ajuda, em Lisboa, pelas 21:35 de segunda-feira, tendo os estilhaços dos vidros provocado ferimentos ligeiros em dois passageiros, que foram transportados ao Hospital de São Francisco Xavier, noticiaram diversos órgãos de comunicação social.

Outros 10 passageiros foram assistidos no local vítimas de ansiedade, devido ao pânico com que ficaram.

O caso ocorreu perto do quartel dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, onde o motorista do autocarro foi pedir ajuda.

Citado pela CNN, o comandante dos bombeiros da Ajuda, Fernando Azevedo, adiantou que o veículo foi apedrejado e atingido por um engenho explosivo.

A PSP está a investigar a ocorrência.

FCC // EA

Lusa/Fim