"Não vou comentar resultados parciais que, do meu ponto de vista, nem deviam ser conhecidos, porque, como aliás acontece nas eleições gerais, acaba por ser uma forma de condicionamento. Por isso mesmo, não quero comentar resultados parciais", afirmou, depois de ter votado na sede do PS/Baião, concelho do distrito do Porto, de onde é natural e onde foi presidente da câmara.

Questionado pelos jornalistas sobre os resultados já conhecidos, relativos às eleições realizadas na sexta-feira em vários distritos do país, que apontam para uma vantagem de Pedro Nuno Santos, Carneiro afirmou: "Hoje votam 60% dos militantes, o que significa que a grande parte dos militantes exprimem hoje a sua vontade".

O candidato disse haver necessidade de respeitar a vontade dos militantes, que "estão hoje, de uma forma livre e democrática, a exprimir a sua vontade".

"Desejamos que [a votação] seja tão democrática quanto possível", rematou.

