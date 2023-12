"Tenho intenção de fazer uma declaração no largo do Rato, vou antes disso articular-me com as outras candidaturas, hoje mesmo, depois de conhecermos os resultados porque os nossos camaradas ainda estão a votar, nomeadamente nos Açores, ainda estão a ser contabilizados votos na Madeira", afirmou José Luís Carneiro, à chegada a um hotel no centro de Lisboa, onde está a aguardar pelos resultados das diretas do PS.

José Luís Carneiro chegou pelas 20:30 ao hotel em que estavam os elementos da sua candidatura, acompanhado da família, tendo sido ladeado por alguns apoiantes presentes, como o ex-ministro José António Vieira da Silva, o secretário de Estado André Moz Caldas ou a deputada Jamila Madeira, e deixou uma "palavra de gratidão" aos que o acompanharam na campanha interna socialista.

"Eu estou preparado para declarar aquilo que é o meu dever, que é estar disponível para o PS, para os seus valores, para os seus princípios e com esses valores e princípios contribuir para servir Portugal. Esse é o dever de todos nós, independentemente dos resultados que se obtêm em cada um dos momentos eleitorais", considerou o ainda ministro da Administração Interna do governo de António Costa.

Questionado sobre se gostaria de continuar a exercer funções governativas caso o PS vença as eleições legislativas antecipadas de março, Carneiro respondeu que gosta de servir os seus valores e os seus princípios.

"Devemos ver nos cargos públicos um sentido de serviço público e, portanto, independentemente da função que temos momentaneamente no desempenho dessas funções, devemos fazê-lo com o mesmo empenhamento, estando numa autarquia de freguesia ou estando num cargo ministerial", frisou.

O PS comunicou que os primeiros resultados eleitorais das diretas seriam divulgados pelas 23:30, na sede nacional, pelo presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Pedro do Carmo.

ARL // JPS

Lusa/Fim