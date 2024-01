Para o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, "esta agenda cultural reflete um compromisso significativo com a promoção da cultura e das artes da Guarda e para a Guarda, oferecendo uma diversidade de eventos para todos os públicos que contribui para a vitalidade cultural da região, constituindo a Guarda como referência na zona Centro do país".

O autarca revelou que o Teatro Municipal da Guarda (TMG) teve em 2023 "o melhor ano de sempre em termos de afluência de público".

"Passaram por todos os espetáculos 25.200 pessoas. E não estamos a contar com seminários e conferências. Não está nada mascarado", destacou.

A Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa sobe ao palco do Grande Auditório do TMG para o Concerto de Ano Novo, no dia 13 de janeiro, e, no dia 20 de janeiro, haverá teatro com "2:22 Uma História de Fantasmas", de Danny Robins, com encenação de Michel Simeão.

Ainda em janeiro, o teatro ACERT apresenta "Museu do Esquecimento ou Vamos Mudar o Mundo".

Em fevereiro sobe ao palco do Grande Auditório o compositor e pianista Tiago Sousa e a peça de teatro "O Regresso de Ricardo III no Comboio das 9h24". O espetáculo integra o cartaz da GuardaFolia, Carnaval guardense que este ano decorrerá entre 08 e 11 de fevereiro.

A 15 de fevereiro apresenta-se o projeto Expresso Transatlântico e no dia 17 de fevereiro o Grande Auditório recebe a fadista Carminho.

Ainda em fevereiro Pedro Teixeira da Mota apresenta, no dia 23, o seu novo espetáculo de 'stand up comedy', "Pata de Ganso".

O concerto dos Moonspell está marcado para dia 02 de março.

Marta Costa, da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, salientou a continuidade das oficinas de escrita, das sessões com as famílias, a apresentação de livros de autores locais, as celebrações do Dia da Poesia e a Semana da Leitura.

Destaque para o seminário "Guarda: Cidade e Arquitetura", nos dias 12 e 13 de janeiro, e o lançamento do livro "Guarda 100-2010: Cidade, Arquitetura, Projeto", uma edição do Centro de Estudos Ibéricos.

Para dia 14 de março está agendado o documentário "Natália Correia -- Insubmissa", de Joaquim Vieira e Filipa Martins, e nos dias 15 e 16 de março um 'workshop' sobre Literacia em Saúde Mental.

Salete Pinto, do Museu da Guarda, realçou as exposições temporárias não só na cidade como também em algumas freguesias, como Aldeia do Bispo, Famalicão da Serra e Gonçalo Bocas. A programação continua a incluir oficinas de pintura, construção e fotografia, cursos de cerâmica, gravuras.

Para o dia 23 de fevereiro está agendada a apresentação do boletim 1056.3 - In-Folio do Museu da Guarda, publicação que mostra as atividades realizadas pelo Museu e divulga o respetivo acervo.

EDYG // TDI

Lusa/Fim