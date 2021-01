Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização do primeiro festival do ano, dedicado à música portuguesa, adiantou que o espetáculo com a fadista Carminho está marcado para o dia 05 de fevereiro, para abrir a 19.ª edição, que encerra no dia 26 de março, com um concerto de Luísa Sobral.

O cartaz do festival, promovido pela Câmara de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, prevê, ainda em fevereiro, no dia 12, o concerto dos Galandum Galundaina, no dia 19, dos Clã e, no dia 26, dos PAUS.

Já no dia 05 de março, sobem ao palco da Casa das Artes os Mão Morta, no dia 12, os Plástica, seguindo-se os Nó Cego e os Tarântula, no dia 19.

Na nota de imprensa, a organização do evento acrescenta que o festival regressa "com toda a segurança", depois de "um ano atípico e pleno de condicionamentos", recuperando "alguns dos projetos que não chegaram a palco no ano passado e com outras novidades já confirmadas, celebrando o melhor da música" portuguesa.

Além dos concertos, a área externa ao auditório da Casa das Artes receberá uma exposição de fotografia da autoria de Sérgio Neto, Miguel Lobo e Jorge Silva, com "os momentos mais emotivos de 2020, pese embora a edição tenha sido bruscamente interrompida pela situação pandémica".

Todos os concertos do festival têm início marcado para as 21:00, "respondendo assim às contingências vigentes que definem também um limite de 106 lugares no auditório e mecanismos de segurança e higiene de última geração".

Os bilhetes serão colocados à venda "na semana respeitante a cada concerto", variando os preços "entre os cinco e os 10 euros".

ABC // MAG

Lusa/Fim