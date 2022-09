Em silêncio, com as cabeças baixas, o rei esteve na cabeceira do caixão, enquanto a sua irmã Ana e seu irmão Eduardo estiveram nas laterais. André esteve ao pé da urna.

Todos vestiram uniformes militares, incluindo André, que está em rutura com a tradição real desde 2019.

André foi autorizado a usar o seu uniforme durante a vigília como sinal de respeito, apesar de o protocolo apenas permitir esse vestuário aos membros que fazem parte da família real.

O corpo de Isabel II encontra-se em câmara ardente em Westminster Hall desde quarta-feira.

