Mariza Liz e Chico da Tina são outros dos nomes do cartaz, que inclui ainda animação de rua, grupos musicais e vários DJ.

"É a nossa festa tradicional. É sempre um momento alto em que festejamos a nossa 'condeixalidade'", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita.

O autarca salientou que a festa do concelho "movimenta todos os anos muita gente, impulsiona a economia e toda a vida local".

"Vai ser, mais uma vez, um momento de reencontro das famílias", afirmou à Lusa, por seu turno, o vereador Carlos Canais, acrescentando que o evento é também uma oportunidade de os residentes conviverem com conterrâneos radicados noutros pontos do país e no estrangeiro e que estão de visita ao concelho.

Por outro lado, as Festas de Santa Cristina, padroeira de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, acabam por proporcionar "incentivos às associações e ao comércio local", sublinhou.

"Temos um cartaz atrativo, como sempre, que pode ajudar as pessoas a minimizar as agruras da vida", acrescentou Carlos Canais.

Durante cinco dias, as festividades vão decorrer na Praça da República, no centro de Condeixa-a-Nova.

Em termos ambientais, pela primeira vez, a organização vai "proibir a utilização de copos de utilização única" nos locais de venda de bebidas no recinto das festas, segundo o vereador.

O programa abrange outras realizações, religiosas e profanas, com destaque para a procissão pelas ruas da vila e as celebrações do feriado municipal em 24 de julho, segunda-feira, dia que o calendário litúrgico dedica a Santa Cristina, considerada mártir do Cristianismo, no século III.

O culto a Santa Cristina remonta ao tempo de D. Manuel I (1469-1521), "O Venturoso", quando o monarca ordenou a construção da igreja, em 1502.

