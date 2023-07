Uma delegação de representantes das sete regiões que integram a Cáritas Internacional vai estar em Lisboa "para dar testemunho da forma como participam na missão da Cáritas nos seus países de origem", informa um comunicado da Cáritas Portuguesa hoje divulgado.

Esta delegação vai participar, também, nos chamados Dias nas Dioceses, de 26 a 30 de julho, em Leiria.

A participação da Cáritas na JMJ visa ir sublinhar o envolvimento dos jovens "em espaços relevantes da sua atividade no mundo, incluindo nos principais espaços de tomada de decisões".

"Os jovens são fundamentais para a nossa missão, porque são poderosos agentes de mudança. São as mãos e os pés da Cáritas no mundo," diz Rebecca Rathbone, responsável pela promoção da liderança juvenil da Caritas Internacional.

A organização sublinha que "a resposta a emergências, serviços sociais, comunicação e tecnologia, mas também o envolvimento em projetos relacionados com mudança de comportamentos e alerta público para a causa dos mais vulneráveis e do cuidado da 'casa comum', são alguns dos espaços de participação dos jovens nos 162 países" onde a Cáritas Internacional está presente.

Durante a JMJ Lisboa 2023, a Cáritas vai estar presente com um 'stand' na Feira das Vocações (de 01 a 04 de agosto), na Cidade da Alegria, em Belém, promove a iniciativa "O Desafio da Ecologia Integral", na Fundação EDP, no dia 02 de agosto, e um encontro com a chamada "família Cáritas", no dia seguinte, no mesmo local.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.

