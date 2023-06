Inaugurado há pouco mais de um ano naquela vila do concelho de Tondela, distrito de Viseu, o Caramulo Experience Center recebeu os dois carros por um período de três meses.

Pilotado por Heinz-Harald Frentzen, o Jordan 199 foi "o carro mais bem-sucedido da equipa Jordan, ao longo dos seus quinze anos de presença no Mundial de Fórmula 1", realçou o Museu do Caramulo.

"Com este monolugar, Heinz-Harald Frentzen alcançou duas vitórias, uma 'pole-position' e contribuiu decisivamente para a Jordan terminar no terceiro lugar no Campeonato Mundial de Construtores, tendo tido uma hipótese realista de vencer o Campeonato de Pilotos, naquela que viria a ser também a sua melhor temporada de Fórmula 1", acrescentou.

No que respeita ao Sauber C18, o museu explicou que "esteve ao serviço de Jean Alesi, o mítico piloto italo-francês que passou igualmente por equipas como a Tyrrel, Ferrari, Benetton e Prost Grand Prix".

"No decorrer do grave acidente de Michael Schumacher no Grande Prémio da Grã-Bretanha, em julho de 1999, Jean Alesi esteve prestes a regressar à Ferrari, para substituir o campeão alemão, após os fracos resultados alcançados ao longo dessa temporada com a equipa suíça de Hinwil", recordou.

O Jordan 199 e o Sauber C18 poderão ser visitados todos os dias da semana, entre as 10:00 e as 18:00.

Inaugurado em abril de 2022, o Caramulo Experience Center está instalado num antigo edifício industrial construído no início dos anos 70.

Nos seus mais de 2.400 metros quadrados, tem uma oficina de restauro e manutenção de automóveis clássicos, as reservas da coleção do Museu do Caramulo, uma área de exposições, um centro de documentação e uma loja de produtos para clássicos.

Já o Museu do Caramulo, que tem mais de 70 anos de história, alberga três coleções: uma de arte, outra de automóveis, motos e bicicletas e uma terceira de brinquedos antigos.

De forma regular, organiza exposições temáticas e temporárias e vários eventos, como o Salão Motorclássico, o Caramulo Motorfestival, o Freedom of Speed, o Museu na Rua, o Rider - Passeio de Motos Clássicas e a Corrida dos Fundadores by Cartrack.

