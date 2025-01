Com base nas previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo para a orla marítima, a autoridade regional indica que o vento de sudoeste vai soprar "muito fresco a forte", atingindo os cerca de 61 quilómetros por hora.

Depois vai "tornando-se gradualmente de noroeste moderado a fresco a partir do meio da noite" e "muito fresco (41-50 quilómetros) a partir do meio da tarde", acrescenta.

A visibilidade deve ser "boa a moderada" e as ondas devem atingir os 5,5 metros na costa norte e os cinco metros na parte sul, "diminuindo gradualmente" para alturas inferiores.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", insiste a capitania.

Esta autoridade regional aconselha o reforço na amarração, manter-se uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar-se passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica.

