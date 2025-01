Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no arquipélago da Madeira, segundo a autoridade marítima regional, o vento será de Nordeste "muito fresco, diminuindo gradualmente para moderado a fresco, tornando-se gradualmente do quadrante norte bonançoso a moderado a partir do final da tarde, diminuindo para fraco a bonançoso no final do período".

A visibilidade no mar será "boa a moderada", acrescenta a capitania, adiantando que as ondas, na costa norte vão atingir os cinco metros, diminuindo gradualmente para três metros, enquanto na parte sul vão reduzir dos três metros para 1,5.

Apesar da melhoria das condições meteorológicas na orla marítima, a capitania insiste nas recomendações a "toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

Entre estes cuidados menciona a necessidade de reforço da amarração e uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e desaconselha a prática da atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, "tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

