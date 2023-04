Capitania do Funchal emite avisos para vento e agitação marítima fortes na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje avisos para vento e agitação marítima fortes no arquipélago da Madeira, em vigor até às 06:00 de terça-feira, recomendando aos proprietários e armadores das embarcações que adotem medidas de precaução.