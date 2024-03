Os avisos resultam das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relacionadas com a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla costeira no arquipélago.

O aviso de mau tempo está classificado como sendo de sinal 6, o que significa vento com força entre os 51 e os 62 quilómetros de qualquer direção.

A autoridade marítima refere que o vento vai tornar-se "muito fresco a forte durante a noite" e que a visibilidade no mar será "por vezes moderada".

Na costa norte as ondas vão aumentar até aos 4,5 metros no meio da noite e, na parte sul, até aos três metros.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", lê-se nos avisos.

Reforçar a amarração e vigiar as embarcações atracadas e fundeadas, e evitar passeios e a prática de pesca lúdica junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima são algumas das recomendações da capitania.

