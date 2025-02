De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso de mau tempo está classificado como sendo de "sinal 6", o que representa vento entre os 51 e os 62 quilómetros por hora de qualquer direção.

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções, por forma a garantirem a segurança das mesmas", lê-se no documento emitido pela autoridade marítima regional.

Quanto ao aviso relacionado com o vento, a capitania indica que vai aumentar de "bonançoso" para "fresco a muito fresco a partir do meio da tarde, por vezes forte entre os 52 e os 62 quilómetros por hora a partir do meio da noite".

A visibilidade no mar deve ser "moderada, por vezes fraca".

Quanto à agitação marítima, a capitania aponta que, na costa norte, as ondas vão aumentar dos dois metros para os quatro a cinco metros de altura, enquanto na costa sul vão ser entre um e dois metros.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", insiste a autoridade regional.

Entre as medidas a tomar, estão o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

