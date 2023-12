O aviso tem por base as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

Segundo a informação da autoridade marítima regional, o vento será de nordeste "por vezes forte até meio da manhã, tornando-se moderado a forte a partir do meio da tarde".

Indica que a visibilidade deve ser "boa a moderada, por vezes" e as ondas vão ser até os quatro metros na costa norte e na ordem dos dois metros na parte sul da ilha.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", lê-se no mesmo documento.

A capitania aponta para a necessidade de reforço da amarração das embarcações e da vigilância nas que estão atracadas e fundeadas.

Também desaconselha os passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, nomeadamente nos molhes de proteção dos portos, arribas ou praias para evitar que as pessoas sejam surpreendidas por uma onda.

A atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, deve ser igualmente evitada "tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", é referido na mesma informação da capitania.

