O aviso baseado nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) está em vigor até às 06:00 de terça-feira.

A autoridade marítima regional indica que a ondulação será na ordem dos 4,5 metros na costa norte e de quatro metros na parte sul.

Quanto ao vento, vai soprar "bonançoso a moderado, tornando-se de quadrante norte fraco a bonançoso a partir do final da tarde, aumentando para bonançoso a moderado".

A visibilidade será "boa a moderada".

