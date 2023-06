Depois de várias escolas privadas informarem que estavam hoje encerradas para evitar os constrangimentos de trânsito provocados pelos anúncios dos resultados provisórios, também muito comércio encerrou as portas.

No mercado do Bandim, principal centro comercial de Bissau, muitas lojas estavam de portas fechadas e a presença de vendedores ambulantes é muito menor do que o habitual.

É também visível uma menor circulação de viaturas e não há filas de trânsito, ao contrário do que é normal durante os dias de semana, principalmente durante o período da manhã.

A circulação automóvel na Praça dos Heróis Nacionais, no centro da cidade, e onde está situada a Presidência da República e a sede do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), mantém-se encerrada à circulação automóvel há vários dias.

Quase 900.000 eleitores guineenses foram chamados às urnas para escolher entre candidatos de 20 partidos políticos e duas coligações os próximos102 deputados da Assembleia Nacional Popular, dissolvida em maio de 2022 pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

A coligação PAI -- Terra Ranka, liderada por Domingos Simões Pereira, também presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), afirmou na terça-feira ter conseguido a maior absoluta nas legislativas.

As eleições foram consideradas pacíficas e bastante participadas pelas várias missões de observação eleitoral internacionais, que acompanharam o escrutínio.

MSE // VM

Lusa/Fim