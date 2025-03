"'Um gelado antes do fim do mundo' é um disco sobre o nosso tempo. Fala sobre a sobrevivência da poesia num mundo em colapso, sobre a nossa carência de futuro e de esperança, mas, sobretudo, sobre o encantamento, na arte e na natureza, como antídoto para tudo isso", lê-se no texto de apresentação do álbum, o 5.º de originais da 'rapper'.

Composto por 12 canções e cinco poemas, "Um gelado antes do fim do mundo" é editado na sexta-feira e apresentado hoje ao vivo em Lisboa, no Teatro Tivoli. A apresentação no Porto, cidade de Capicua, está marcada para 27 de março, na Casa da Música.

No novo álbum de Capicua, "no meio de temas mais emocionais, há muito espaço para questões sociais, políticas e ecológicas, misturando-se registos (líricos e musicais)".

Os temas foram construídos "a partir da experimentação e do cruzamento de técnicas de composição com instrumentos analógicos com as ferramentas da música eletrónica, sempre a partir da palavra (declamada, cantarolada e debitada em rap)".

Com produção de Luís Montenegro, o álbum conta com a participação de vários 'beatmakers', como Keso, Virtus, DJ Ride e Stereossauro, e cantores, como Gisela João, Toty Sa'med e as Sopa da Pedra.

Em "Estrela da Tarde", uma revisitação do tema escrito por José Carlos Ary dos Santos e Fernando Tordo, ouve-se também a voz de Carlos Carmo, que o interpretou em 1976 no Festival da Canção.

O ator Pepê Rapazote empresta a voz em "Flamingo" e Paulo Flores surge em "Morbidez" a interpretar "É doce no morrer no mar", tema de Dorival Caymmi e Jorge Amado, reinterpretado ao longo dos anos por vários cantores, entre os quais Cesária Évora.

"Um gelado antes do fim do mundo" sucede a "Madrepérola", editado em janeiro de 2020 e com o qual Capicua venceu o Prémio José Afonso 2021, "Medusa" (2015), "Sereia Louca" (2014) e "Capicua" (2012).

Além da carreira a solo, Capicua está integrada no projeto de poesia, música e ilustração Mão Verde, dedicado ao público infantil, que conta com dois livros-discos editados.

Do projeto fazem também parte os músicos Pedro Geraldes, Francisca Cortesão e António Serginho.

