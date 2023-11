Numa mensagem partilhada nas redes sociais, Taylor Swift escreveu que decidiu adiar o concerto de hoje por causa da onda de calor extremo que se regista no Brasil e por questões de segurança do público e da equipa técnica.

O anúncio do adiamento do concerto, para segunda-feira, foi feito numa altura em que alguns milhares de pessoas estavam já no estádio Nilton Santos, que tem capacidade para 60.000 pessoas.

Na sexta-feira, uma espectadora, brasileira de 23 anos, morreu de paragem cardiorrespiratória na sequência de uma insolação, antes do primeiro concerto de Taylor Swift no Rio de Janeiro.

Na sequência desta morte, o governo brasileiro abriu uma investigação sobre as restrições que impedem quem assiste a concertos de grandes dimensões de levar as suas próprias garrafas de água.

Na sua conta no Instagram, Taylor Swift disse estar chocada com o ocorrido e enviou condolências à família e aos amigos da sua seguidora.

O Brasil está a viver uma intensa onda de calor e o Rio de Janeiro registou temperaturas superiores a 40 graus Celsius na sexta-feira, com uma sensação térmica a atingir 59 graus em algumas zonas da cidade.

Vários espetadores do concerto foram atendidos pelos serviços médicos no Estádio Olímpico Nilton Santos por problemas de saúde relacionados com o calor.

A artista norte-americana tem agendado mais um concerto no domingo no Rio de Janeiro, no âmbito da sua digressão mundial The Eras Tour.

A cantora vai atuar em Portugal, nos dias 24 e 25 de maio, no Estádio da Luz, em Lisboa.

