O advogado da artista, Milad Panahipur, disse que as autoridades iranianas tinham detido no sábado a cantora no norte do país e também dois dos seus companheiros de banda no seu estúdio de música na capital do país, Teerão.

Panahipur disse que não sabia onde se encontravam os detidos e que tinham sido privados de qualquer "contacto com o mundo exterior", segundo o portal de notícias Emtedad.

A notícia causou agitação dentro e fora do país, com muitos meios de comunicação a elogiarem a "ação corajosa" de Parastoo Ahmadi ao desafiar os códigos de vestuário para mulheres impostos pelas autoridades iranianas com base na sua interpretação da lei islâmica.

Esta ação surge na sequência de repetidos protestos contra o regime iraniano nos últimos anos devido à repressão das mulheres no país, onde uma onda de manifestações em massa eclodiu após a morte de Mahsa Amini às mãos da polícia da moralidade do país por alegadamente usar um véu de forma incorreta.

