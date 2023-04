Maal é há muito tempo um ativista sobre mudanças climáticas e refugiados. Desde 2003 que ele está comprometido com vários desafios de desenvolvimento em África, trabalhando com diferentes organizações das Nações Unidas.

O seu NANN-K Trust abriu recentemente um projeto de irrigação movido a energia solar no Senegal para combater a desertificação, que é um dos principais motivos que leva as pessoas a deixarem o país em perigosas rotas de migração. O projeto irá treinar pessoas para que as mesmas possam iniciar projetos semelhantes nas suas próprias comunidades.

Numa entrevista recente à agência Associated Press, Maal disse que acredita em colocar o poder nas mãos de jovens e mulheres.

"Estamos a lidar com o impacto das mudanças climáticas, mas também a combater a desertificação no continente africano, especialmente na minha região, onde não estamos muito longe do deserto e vemos isso a chegar até nós", disse.

"E teve um impacto porque as pessoas que não têm mais oportunidade de fazer agricultura, de pescar, e muitos mais vão ter que fugir das suas terras e seguirem para as grandes cidades onde nada está planeado para elas lá, e depois, mais tarde, alguns dos mais jovens apenas pegam nos barcos para irem para Espanha e tentarem atravessar o deserto. É muito perigoso. Perdemos muitas vidas", lamentou.

Criado na pequena cidade de Podor, no norte do Senegal, Maal nasceu numa casta de pescadores e esperava-se que seguisse essa carreira, mas fez amizade com o contador de histórias e músico Mansour Seck, e passou a sua vida a apresentar, a viajar e consciencializar sobre os problemas que a sua terra natal enfrenta.

"O nosso papel é primeiro dar notícias sobre o que está a acontecer, porque às vezes a população local não sabe que o que está a acontecer com eles é o impacto das mudanças climáticas. Eles não sabem como se posicionar contra isso. Mas, ao mesmo tempo, quando souberem, dirão o que fazer", defendeu.

O músico veterano lançou o seu primeiro álbum em sete anos, "Being", em 31 de março e será a atração principal do Barbican em Londres, pela primeira vez em 20 anos, no dia 30 de maio.

