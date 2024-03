Em comunicado divulgado pela The Last Tour, Anthony é classificado como "o artista de salsa mais vendido de todos os tempos e um verdadeiro embaixador da música e da cultura latinas".

A biografia oficial do também ator é preenchida por múltiplos números: 50 canções em número 1 no 'ranking' da Billboard, 7,1 mil milhões de visualizações no Youtube, seis vezes vencedor de Grammys.

"Após lançar o seu primeiro álbum de salsa, 'Otra Nota' (1993), os seus álbuns bateram recordes de vendas e nas tabelas. O seu terceiro álbum, 'Contra La Corriente', foi o primeiro álbum de salsa a entrar na Billboard 200. O seu álbum mais recente, 'Pa'llá Voy' (2022), o décimo terceiro (o décimo primeiro em espanhol), foi lançado pela sua própria editora Magnus / Sony Latin Music", acrescentou a promotora.

Os bilhetes já estão à venda nos 'sites' da Last Tour e Fever Up com preços entre os 55 e os 180 euros.

