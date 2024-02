A digressão "It's been a number of years", que marca o regresso da banda aos palcos ao fim de 11 anos, inclui concertos em Lisboa (em 06 de julho no Lisboa ao Vivo) e no Porto (em 07 de julho no Hard Club), de acordo com a promotora, num comunicado hoje divulgado.

No alinhamento dos concertos estarão incluídos temas como "Music is my Hot, Hot Sex", "Alala" ou "Let's Make Love and Listen to Death From Above".

"É uma loucura voltar em 2024 para celebrar duas décadas. Sou abordada por fãs que me dizem o quanto os ajudámos a descobrirem-se, mostrámos uma saída para as normas sociais e até os inspirámos a serem quem são", partilhou a vocalista do grupo, Lovefoxxx, citada no comunicado.

Formada em 2003 em São Paulo, a banda conta com quatro álbuns editados: "Cansei De Ser Sexy" (2006), "Donkey", (2008), "La Liberación" (2011) e "Planta" (2013).

Os bilhetes para os concertos de Lisboa e do Porto, que custam 35 euros, estarão à venda a partir de segunda-feira.

JRS // TDI

Lusa/Fim