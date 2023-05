Intitulado "Drôles de Guerres", o 'trailer' tem 20 minutos de duração e é uma produção coassinada por Saint Laurent e L'Atelier.

"Jean-Luc Godard transformava, frequentemente, as suas sinopses em programas estéticos. 'Drôles de Guerres' nasce dessa tradição e ficará como o derradeiro gesto de cinema", sublinhou o festival de Cannes em comunicado.

O filme será apresentado em Cannes em estreia mundial, no programa "Cannes Classics", por Fabrice Aragno, colaborador de Godard nas duas últimas décadas.

Jean-Luc Godard é lembrado em Cannes também com a exibição de uma versão restaurada do filme "O Desprezo" (1963) e com o documentário "Godard par Godard", de Florence Platarets.

Jean-Luc Godard, figura fundamental da 'Nouvelle Vague' francesa, o movimento que revolucionou o cinema a partir dos anos 1950, morreu em setembro de 2022 aos 91 anos.

Autor de obras influentes para várias gerações de realizadores como "Bando à Parte" (1964), "Pedro, o Louco" (1965) ou os mais recentes "Filme Socialismo" (2010) e "Adeus à Linguagem" (2014), Jean-Luc Godard ficou conhecido "pelo seu estilo de filmar iconoclasta, aparentemente improvisado, bem como pelo seu inflexível radicalismo", como recordou o The Guardian no obituário do cineasta.

O 76.º Festival de Cinema de Cannes está marcado de 16 a 27 de maio.

