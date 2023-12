Na reunião da Mesa Nacional - cujas conclusões serão apresentadas em conferência de imprensa por Mariana Mortágua e na qual será discutida também a situação política - os bloquistas vão aprovar os nomes dos candidatos a deputados pelos diferentes círculos eleitorais, cujas propostas resultam das votações em plenários distritais de militantes.

De acordo com informação adiantada à agência Lusa por fonte do partido, além da manutenção de Mariana Mortágua como cabeça de lista por Lisboa e a novidade de Marisa Matias pelo Porto, será ainda votado o nome da deputada Joana Mortágua para encabeçar de novo a lista por Setúbal.

Outro nome que repetirá o primeiro lugar na lista será o eurodeputado José Gusmão, pelo círculo de Faro, que nas últimas eleições não conseguiu manter o mandato que o BE tinha naquele distrito.

Uma das novidades em relação às últimas eleições virá de Coimbra, numa lista encabeçada pelo historiador e investigador Miguel Cardina. O desaire eleitoral das legislativas antecipadas de 2022 fez com que o antigo vice-presidente da Assembleia da República José Manuel Pureza tivesse falhado a reeleição como deputado pela lista que encabeçava em Coimbra.

Por Aveiro, a estrutura distrital voltou a indicar o ex-deputado Moisés Ferreira, um círculo em que o mau resultado alcançado pelos bloquistas ditou a perda dos dois deputados que por ele tinham sido eleitos em 2019.

Das listas que a Mesa Nacional vai votar hoje -- há estruturas locais que ainda não realizaram os seus plenários -- haverá novidades em cinco delas em relação às escolhas de 2022: Leiria, Viana do Castelo, Açores, Madeira e Europa.

Por Leiria será Rafael Henriques, por Viana do Castelo Adriana Temporão, pelos Açores Joana Bettencourt, pela Madeira Dina Letra e pela Europa Rita Nóbrega.

De acordo com os estatutos do BE, a Mesa Nacional tem o poder para, sob proposta das assembleias distritais e regionais e da Comissão Política, decidir o primeiro quinto dos candidatos nos círculos com mais de três deputados e os cabeças de lista para os círculos com até três mandatos.

Conforme noticiado pela agência Lusa a semana passada, Mariana Mortágua, que assumiu este ano a liderança do partido, será a cabeça de lista dos bloquistas por Lisboa pela quarta vez consecutiva.

Em número dois surge Fabian Figueiredo, que fica no lugar deixado pelo líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, que anunciou que não se iria recandidatar ao lugar de deputado, saindo do parlamento no final desta legislatura, sendo uma das novidades por Lisboa o regresso do dirigente Jorge Costa como número três.

Já no Porto, a eurodeputada do BE Marisa Matias vai encabeçar a lista, seguida pelos atuais deputados por este círculo, José Soeiro e Isabel Pires.

Nas últimas eleições, em janeiro de 2022, a lista do BE pelo Porto foi encabeçada pela então coordenadora Catarina Martins, que deixou a liderança do partido em maio -- foi substituída por Mariana Mortágua -- e o parlamento em setembro, ao fim de 14 anos como deputada.

