"A Comissão Política designou o camarada Daniel Francisco Chapo para exercer o cargo de secretário-geral interino, até à eleição do novo secretário-geral da Frelimo, em sede de sessão do Comité Central", lê-se no comunicado da segunda sessão extraordinária daquele órgão, que se realizou hoje em Maputo, orientada pelo presidente do partido e chefe de Estado, Filipe Nyusi.

O até agora secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, renunciou ao cargo durante o processo interno de votação para a escolha do candidato do partido ao cargo de Presidente da República nas eleições de 09 de outubro, durante a sessão extraordinária do Comité Central do partido, que se prolongou por três dias e terminou em 05 de maio.

A renúncia foi divulgada por Filipe Nyusi no discurso de encerramento da sessão extraordinária do Comité Central, que elegeu Daniel Chapo como candidato do partido à sua sucessão, reconhecendo a atitude de Roque Silva, que permitiu desbloquear a votação.

No discurso, Nyusi elogiou a "sua postura de integridade, com os princípios do partido, ao renunciar voluntariamente à candidatura da segunda volta [na reunião do Comité Central] e ao cargo de secretário-geral da Frelimo e consequentemente à qualidade de membro da comissão política".

A escolha de Daniel Chapo pelo Comité Central, que conta com 254 membros, surgiu só ao terceiro dia de reunião extraordinária daquele órgão, convocado inicialmente apenas para um dia, e após votação interna, na primeira volta, em que liderou, à frente de Roque Silva.

Desde a independência de Moçambique, todos os chefes de Estado foram indicados pela Frelimo, casos de Samora Machel e Joaquim Chissano (sul) e Armando Guebuza e Filipe Nyusi (norte), pelo que Daniel Chapo é o primeiro, indicado, nascido na região centro do país.

O prazo limite para apresentação ao Conselho Constitucional das listas de candidatos a Presidente da República nas eleições de outubro é 10 de junho.

Moçambique vai realizar em 09 de outubro as sétimas eleições presidenciais e legislativas, as segundas para os governadores provinciais e as quartas para as assembleias provinciais.

O atual Presidente, Filipe Nyusi, no cargo desde 2014, já não pode concorrer, por ter atingido o limite constitucional de dois mandatos.

PVJ // MLL

Lusa/Fim