O sismo foi superficial e atingiu a nação insular do Pacífico a uma profundidade de 10 quilómetros, hoje, às 06:04 (21:00 de sexta-feira em Lisboa), adiantou o USGS.

A mesma fonte referiu que o epicentro situou-se 194 quilómetros a leste da cidade de Kimbe, na ilha de New Britain.

O USGS emitiu um alerta de tsunami para ondas de 1 a 3 metros ao longo da costa da Papua Nova Guiné e um aviso sobre ondas inferiores a 0,3 m para as Ilhas Salomão, nas proximidades.

Mas, mais tarde, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico cancelou o aviso.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, não houve relatos imediatos de danos na ilha de New Britain, onde vivem pouco mais de 500 mil pessoas.

A Agência de Meteorologia da Austrália disse que não há ameaça de tsunami no país, que é o vizinho mais próximo da Papua-Nova Guiné. Nenhum aviso foi emitido para a Nova Zelândia.

A Papua Nova Guiné fica no "anel de fogo" do Pacífico, o arco de falhas sísmicas em torno do Oceano Pacífico, onde ocorre grande parte da atividade sísmica e vulcânica do mundo.

VQ (PDF) // VQ

Lusa/Fim