Na sua pagina oficial, a Porto Santo Line anuncia que a partida do navio do Funchal agendada para as 08:00 de domingo e ligação de regresso do Porto Santo às 19:00 são "canceladas devido a`s ma´s condic¸o~es meteorolo´gicas que po~em em causa a seguranc¸a do navio e dos seus passageiros"

As pessoas com viagens adquiridas devem alterar as respetivas passagens nos terminais dos passageiros uma hora antes da partida do navio ou na loja da empresa no Funchal, adianta.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as duas ilhas do arquipélago da Madeira sob aviso amarelo até segunda-feira às 15:00, devido à previsão de "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada" .

A situação meteorológica na Madeira pode ser afetada pela tempestade subtropical Theta, tendo o IPMA alertado para a possibilidade de um aumento da intensidade do vento e precipitação contínua.

Também no final do dia de hoje, a agitação marítima deverá aumentar, com ondas de três a quatro metros, de direção oeste/sudoeste, podendo no domingo atingir quatro a cinco metros.

Hoje previsões hoje do IPMA apontam para vento moderado (20 a 35 quilómetros/horários ) do quadrante sul, com rajadas até 65 quilómetros soprando moderado a forte () nas terras altas, com rajadas até 90 quilómetros.

