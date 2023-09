As pessoas desembarcaram nas últimas 24 horas, entre a noite de sábado e a manhã de hoje, segundo as autoridades espanholas.

Na segunda-feira tinham desembarcado nas ilhas canarinas 634 pessoas.

A delegação do Governo espanhol nas Canárias pediu a uma empresa que assegura as ligações marítimas entre as ilhas de Tenerife e La Palma para que disponibilizasse um dos seus navios para transferir cerca de 500 migrantes para Tenerife e, assim, aliviar o sistema de acolhimento de El Hierro, que este fim de semana recebeu perto de 420 migrantes, um número que extravasa a sua capacidade.

No navio, que fará uma viagem extra na próxima segunda-feira de manhã, seguirão equipas da Cruz Vermelha.

