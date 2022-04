De acordo com informação disponível no 'site' oficial da World Press Photo, "Escola Residencial Kamloops", de Amber Bracken para o jornal norte-americano The New York Times, venceu o prémio de Foto do Ano.

"Pela primeira vez na história de 67 anos da World Press Photo, a Foto do ano é uma fotografia onde não aparecem pessoas", destaca aquela instituição.

Além da Foto do Ano, foram também anunciados os vencedores das categorias de Reportagem do Ano -- "Salvando florestas com fogo", do australiano Matthew Abbott, para a National Geographic -, e Projeto de Longo Prazo -- "Distopia Amazónica", do brasileiro Lalo de Almeida para o jornal Folha de São Paulo, e "O sangue é uma semente", da equatoriana Isadora Romero.

