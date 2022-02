"Estas doses complementam as 12.481.620 doses já obtidas pelo Governo moçambicano, totalizando 13.650.420 doses, com o apoio de vários parceiros de Moçambique, no âmbito da iniciativa Covax", refere o comunicado da Unicef.

A oferta de vacinas do Canadá faz parte do compromisso global do país da América do Norte de canalizar 2,5 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) para a resposta à covid-19, acrescenta a nota.

A Unicef assinala que desde o início da pandemia, o sistema das Nações Unidas em Moçambique tem trabalhado com as autoridades nacionais, empresas e a sociedade civil para identificar e atender às necessidades da população na resposta à crise sanitária e aos seus efeitos socioeconómicos.

"O Canadá está muito orgulhoso por podermos fornecer doses adicionais ao povo de Moçambique, através do nosso apoio à Covax, e felicita o Governo de Moçambique pela forte implementação do seu programa de vacinação, até à data", afirmou Caroline Delany, alta-comissária do Canadá em Maputo.

O Canadá continuará a procurar formas de reforçar a capacidade do mecanismo Covax de responder às exigências globais para pôr fim à fase aguda da pandemia e incentiva os países a dirigirem os seus pedidos de fornecimento de vacinas adicionais, prosseguiu Delany.

O mecanismo Covax, liderado pela Coligação para a Inovação na Preparação para Epidemias (Cepi), da Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (Gavi) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), que trabalham em parceria com a Unicef.

A iniciativa prevê o fornecimento de vacinas para 20% da população de cada país participante.

Hoje, a Cruz Vermelha de Moçambique doou ao Ministério da Saúde 30 máquinas de concentração de oxigénio terapêutico e 30 mil unidades de máscaras FFP2.

Moçambique tem um total acumulado de 2.183 mortes e 224.347 casos de covid-19, dos quais 96% recuperados da doença.

