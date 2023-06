O avião apreendido é um Antonov 124, e o suposto proprietário é uma subsidiária da Volga-Dnepr Airlines LLC e do Volga-Dnepr Group, duas entidades alvo de sanções por parte do Canadá devido à "sua cumplicidade na guerra".

"O Canadá está a enviar uma mensagem clara ao regime russo de que não haverá nenhum lugar onde aqueles que apoiam e lucram com a guerra de agressão do Kremlin se poderão esconder", disse Joly.

"O Canadá tem estado a apoiar a luta da Ucrânia pela liberdade desde o primeiro dia e continuaremos presentes depois da vitória para ajudar nos esforços de reconstrução", disse a ministra, num comunicado do governo.

As sanções, que foram adotadas durante a reunião dos países do bloco G7 (França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Japão, Estados Unidos e Canadá) em maio no Japão, visam isolar a Rússia do sistema financeiro internacional.

Esta é a segunda vez que o Canadá apreende propriedade russa após a adoção das primeiras sanções.

Em dezembro de 2022, as autoridades canadianas bloquearam cerca de 26 milhões de dólares (cerca de 24 milhões de euros) pertencentes à Granite Capital Holdings Ltd, cujo alegado proprietário é o magnata russo Roman Abramovich, com nacionalidade portuguesa, também ele alvo de sanções.

Também no sábado, Mélanie Joly anunciou novas sanções contra 24 indivíduos e 17 entidades ligados às "tentativas da Rússia de destruir os locais culturais, instituições e identidade da Ucrânia".

A lista inclui ucranianos que trabalham em museus e outros centros culturais que colaboram com a Rússia, assim como departamentos de educação e cultura criados nos territórios ocupados e empresas militares privadas.

"O Canadá não irá permitir que a Rússia despoje a Ucrânia da sua herança cultural e fará tudo ao seu alcance para acabar com a guerra do Kremlin contra a identidade ucraniana", garantiu Joly.

"Esses ataques intencionais e direcionados à propriedade cultural da Ucrânia não podem permanecer impunes", acrescentou a ministra, num comunicado do Governo.

O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau efetuou no sábado uma visita surpresa à capital ucraniana, Kiev, acompanhado pela vice-primeira-ministra, Chrystia Freeland.

Durante a visita, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu ao Canadá o anúncio de um novo envio de ajuda militar no valor de 370 milhões de euros.

De acordo com um documento assinado por Zelensky e Trudeau, desde fevereiro de 2022 o Canadá atribuiu mais de oito mil milhões de dólares (cerca de 7,7 mil milhões de euros) em ajuda à Ucrânia, incluindo tanques, sistemas de defesa aérea e artilharia.

VQ (FP) // VQ

Lusa/Fim