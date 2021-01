Os jogos de ambas as competições terão "novas datas" mais para a frente, com a suspensão decretada para as duas competições a ser tomada dadas as novas restrições, no âmbito do novo confinamento geral em vigor, e à situação no país.

Ainda assim, lembra a FAP, "são permitidas as atividades de treino profissionais e equiparadas", como é o caso das equipas primodivisionárias da Liga feminina.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.920 pessoas dos 609.136 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

SIF // PFO

Lusa/Fim