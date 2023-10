"Queremos sensibilizar as pessoas, mostrar que temos belas praias na ilha e que devemos mantê-las limpas", contribuindo para "um ecossistema preservado" e criar alternativas de rendimento, explicou à Lusa Rosendo Oliveira, um dos técnicos do projeto "Amdjer de txeu luta", que traduzido do crioulo para português significa "Mulheres de muita luta".

O objetivo é a melhoria das condições de vida dos intervenientes na cadeia de pesca artesanal em São Vicente.

A campanha de limpeza decorre com a participação de organizações e pessoas ligadas direta ou indiretamente ao mar, como a Biosfera Cabo Verde e a empresa Simili, e já passou por duas praias, a mais recente no sábado, recolhendo dezenas de sacos de lixo cheios de vidro, metal e, sobretudo, plástico.

As pulseiras feitas com redes de pesca recolhidas nestas e outras campanhas, assim como bolsas e diferentes peças, são exibidas no catálogo online da Simili, com fotos onde os fios que já foram ao mar são agora preparados para entrar em teares artesanais.

Ao mesmo tempo, os organizadores da campanha "Menos lixo, mais azul" apresentam às comunidades por onde passam os "sako dayo", substitutos dos sacos de plástico do dia-a-dia, feitos em tecido reciclado.

São confecionados pela Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) de São Vicente a partir de resíduos de sacos de arroz, redes e têxteis.

O projeto trabalha com três comunidades, Mindelo, São Pedro e Calhau.

No próximo sábado há nova ação de recolha de lixo, mas a iniciativa é mais ampla: "abarca diversos tópicos dentro da temática da economia azul e pesca artesanal".

"Vamos desenvolver algumas formações para tentar ajudar pessoas ligadas à pesca artesanal a melhorar as suas condições de vida", sublinhou Rosendo Oliveira.

Além de questões técnicas e práticas, as ações de capacitação incluem vertentes de gestão emocional e igualdade de género.

O projeto "Amdjer de txeu luta" foi lançado em julho e é executado pela Associação Peixeiras do Mindelo, as ONG Paz e Desenvolvimento e Cooperação, com financiamento da Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento (AECID).

