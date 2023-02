O calendário, preparado pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) e publicado no Jornal da República, determina que a constituição de coligações partidárias e a sua comunicação à Comissão Nacional de Eleições (CNE) tem de ocorrer até 05 de março.

Já a lista de candidaturas tem de ser entregue até 15 de março no Tribunal de Recurso, a mais alta instância judicial do país até que seja constituído do Supremo Tribunal de Justiça.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) indicou na quarta-feira que um total de 24 partidos políticos cumprem os requisitos para se poderem apresentar às eleições.

O Tribunal de Recurso tem até 25 de março para verificar as candidaturas, processo que inclui comprovar a "regularidade dos processos, autenticidade de documentos e elegibilidade dos candidatos".

Decorre depois um período de 24 horas para apresentação de eventuais recursos à admissão ou rejeição de candidaturas, antes de uma decisão final e publicação das candidaturas definitivas entre 27 e 29 de março e posterior sorteio do seu alinhamento no boletim de voto.

O calendário de operações eleitorais prevê que o STAE publique a 21 de abril o número e o local dos centros de votação e estações de voto.

Finalmente a campanha decorre entre 19 de abril e 18 de maio, com dois dias de reflexão antes do voto, que no caso de Timor-Leste permitem aos eleitores regressar aos locais onde estão recenseados.

No dia da eleição, 21 de maio, as urnas abrem entre as 07:00 e as 15:00 locais. O período é mais prolongado, até às 20:00 locais, nos centros de votação da diáspora.

O processo de contagem dos votos começa assim que fecharem as urnas, com apuramento municipal e divulgação dos resultados pelo STAE, antes da sua certificação pela CNE.

A CNE fará depois o apuramento nacional, que inclui resolver aspetos como votos disputados, devendo publicar os resultados finais a 30 de maio, que terão depois que ser validados pelo Tribunal de Recurso -- a par de qualquer eventual recurso -- até 06 de junho.

Em causa está a eleição dos 65 deputados do Parlamento Nacional da 6.ª legislatura.

