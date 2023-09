Em comunicado hoje divulgado, a Universidade de Coimbra (UC) refere que a criação deste jardim vertical marca o arranque da campanha "Juntos ajudamos a proteger o futuro", que ocorre no Dia Nacional da Sustentabilidade.

"Reconhecida pelo Times Higher Education Impact Rankings e pelo QS World University Ranking como a instituição de ensino superior mais sustentável de Portugal, a Universidade pretende ajudar a proteger o futuro do planeta com um conjunto de ações simbólicas -- alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [ODS] da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas -- que serão concretizadas, até final do ano, nos campi universitários", refere.

O painel vivo, composto por cerca de 400 plantas, entre as quais espécies como pinheiro manso, pilriteiro ou aloé vera, foi implementado no Átrio dos Departamentos de Física e Química, no Polo I da UC, na Alta histórica da cidade.

Durante um mês ficará neste espaço, servindo depois para "a proteção da biodiversidade da região", através de uma parceria com o Jardim Botânico da UC e a iniciativa UC.Plantas.

"Os 400 exemplares que o compõem serão, posteriormente, replantados em zonas florestais carenciadas, que tenham sido afetadas por incêndios ou intempéries", informa.

Após esta primeira ação, alinhada com o ODS 13 -- Ação Climática, a Universidade de Coimbra vai promover ainda, até final do ano, outras duas iniciativas relacionadas com outros dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em que mais se tem distinguido nos rankings internacionais: ODS 2 -- Erradicar a Fome e ODS 11 -- Cidades Sustentáveis.

"No seu conjunto, as três ações pretendem demonstrar como a Universidade de Coimbra e a sua comunidade contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, consolidando o firme compromisso da instituição assumido no Plano Estratégico 2019-2023", evidencia.

Na nota enviada à agência Lusa, a UC assinala também que tem a ambição "ser a primeira universidade nacional a atingir a neutralidade carbónica até 2030", através do desenvolvimento de "uma política de sustentabilidade ambiental e da consciencialização da comunidade".

Recentemente a UC foi considerada, pelo quarto ano consecutivo, a instituição de ensino superior mais sustentável em Portugal e a 29.ª do mundo, de acordo o Times Higher Education Impact Rankings 2023.

Também o QS World University Ranking, no primeiro ano em que integrou nos seus parâmetros o indicador da Sustentabilidade, destacou o impacto social e ambiental do ensino e investigação da Universidade de Coimbra, classificando-a como a mais sustentável a nível nacional.

