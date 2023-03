Através de um fundo criado pela Sociedade de Jogos de Macau (SJM), que vai ser renovado por mais quatro anos, a concessionária de jogo, fundada pelo magnata dos casinos Stanley Ho (1921-2020), "reforça assim o seu contributo para a valorização da língua portuguesa como língua internacional na República Popular da China", escreveu o consulado em comunicado.

Com o primeiro protocolo assinado em 2019, referiu a nota, a operadora de jogo local "tornou-se empresa pioneira, nesta região do mundo, do programa de estatuto de Empresa Promotora da Língua Portuguesa".

Ao financiar "um projeto de promoção e ensino de Português Língua Estrangeira (PLE) em Pequim, gerido pelo IPOR [Instituto Português do Oriente], como entidade que representa o Camões I.P. nesta região", a SJM tornou-se na "primeira empresa a deter este estatuto na Ásia", acrescentou.

Ainda de acordo com a nota, o posto de docência do IPOR em Pequim arrancou em maio de 2020, com cursos de curta duração de PLE, em formato online, tendo promovido "32 ações de formações de caráter geral, seis cursos de preparação para exame CAPLE [Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira] em colaboração com a Maxdo College da Universidade Normal de Pequim e lecionado cinco tutorias personalizadas".

