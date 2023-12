Em comunicado enviado à agência Lusa, a Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo revelou que o novo Caminho de Santiago -- Via Atlântico tem como 'ponto de partida' a vila de Castro Verde, no distrito de Beja, e termina no município de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

Ao todo são 130 quilómetros de caminho, que passa também pelos concelhos de Ourique e Odemira (Beja) e de Sines (Setúbal).

Este novo percurso apresenta-se "como uma variante ao Caminho Português Central em direção ao mar", de acordo com a ERT do Alentejo e Ribatejo.

O percurso agora lançado dá também "a conhecer alguns dos muitos testemunhos históricos do culto da Ordem de Santiago nestes territórios", acrescentou.

O Caminho de Santiago -- Via Atlântico "vem reforçar a nossa aposta em promover o vasto e rico legado da Ordem de Santiago na nossa região", destacou o vice-presidente da entidade regional, Pedro Beato, citado no comunicado.

Este responsável acrescentou ainda que, "desde 2018, a ERT tem vindo a estruturar e a implementar, no âmbito do produto 'Turismo Religioso', a oferta Caminhos de Santiago Alentejo e Ribatejo".

Na área de abrangência da ERT existem, para já, dois Caminhos de Santiago, o Central e o Nascente.

O Caminho Central, o primeiro a ser certificado em Portugal, é composto por 19 etapas, com partida da aldeia de Ameixial (Faro) e término em Tomar (Santarém).

O percurso inclui passagem pelos concelhos de Almodôvar, Castro Verde e Aljustrel (todos no distrito de Beja), Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal (Setúbal), Vendas Novas (Évora), Coruche, Benavente, Salvaterra de Magos, Santarém, Golegã e Tomar (Santarém).

Já o Caminho Nascente, é igualmente composto por 19 etapas, com início em Alcoutim (Faro) e final em Vila Velha de Ródão (Castelo Branco).

Os caminhantes que percorrerem todo esse percurso passam ainda pelos concelhos de Mértola, Beja, Cuba e Alvito (Beja), Viana do Alentejo, Évora e Estremoz (Évora), Sousel, Fronteira, Alter do Chão, Crato e Nisa (Portalegre).

Brevemente, vai estar igualmente disponível na região o Caminho da Raia.

