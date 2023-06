Segundo um comunicado do CFL, o primeiro comboio de passageiros com cerca de 105 pessoas à bordo, ao serviço de uma entidade privada, partirá às 6 horas da estação do Bungo, com destino a estação do Dondo, onde deverá chegar às 11 horas.

A composição será formada por uma locomotiva GE-C30, três carruagens de primeira classe, um salão bar e um vagão gerador.

A ligação ferroviária do Caminho de Ferro de Luanda atravessa três províncias

(Luanda, Cuanza Norte e Malanje) e divide-se em Zenza do Itombe num ramal de 55 quilómetros até ao Dondo, enquanto a linha proveniente de Luanda prossegue até Malanje num total de 424 quilómetros.

Atualmente só circulam até Malanje comboios de mercadorias, enquanto os de passageiros fazem essencialmente serviços suburbanos.

