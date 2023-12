A entrada do camião no território é "um passo crucial para melhorar a vida dos palestinianos em Gaza", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, aos jornalistas.

"Não só ajuda humanitária, mas também bens comerciais, que podem ser vendidos em lojas e mercados", adiantou.

Israel permite a entrada de ajuda humanitária através de Rafah, na fronteira entre o Egito e o enclave, e, desde domingo, sob pressão dos Estados Unidos, permitiu pela primeira vez a entrada pela passagem de Kerem Shalom.

O Governo israelita declarou guerra ao Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) em retaliação ao ataque de proporções sem precedentes desde a criação do Estado hebraico, em 1948, perpetrado em território israelita por combatentes daquele grupo a 07 de outubro, fazendo 1.200 mortos, na maioria civis, segundo as autoridades de Telavive.

Desde 2007 no poder na Faixa de Gaza, o Hamas é classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel, entre outros países.

O número de mortos na Faixa de Gaza aproxima-se agora dos 19 mil -- 70% dos quais mulheres, crianças e adolescentes --, vítimas dos intensos bombardeamentos israelitas que têm visado o enclave palestiniano, segundo o Ministério da Saúde local, tutelado pelo Hamas.

