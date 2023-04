Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal de Coimbra indicou que este protocolo de colaboração "é uma peça fundamental" na preparação dos concertos da banda britânica Coldplay em Coimbra, servindo para "colocar a cidade na rota dos grandes eventos mundiais".

O Estádio Cidade de Coimbra acolhe, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio, a banda liderada por Chris Martin, que juntará mais de 200 mil pessoas nos quatro concertos previstos.

"Tendo em conta que cada concerto terá mais de 50 mil pessoas na assistência, no total serão mais de 200 mil pessoas, o que se traduz na maior audiência de sempre para uma banda/artista em Portugal. O recorde pertencia, até agora, a Ed Sheeran que, em 2019, juntou 120 mil pessoas em dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa", evidenciou.

De acordo com a autarquia conimbricense, para além do impacto mediático que os espetáculos vão gerar, a atuação dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra vai refletir-se "sobremaneira na economia local", sendo "os dois setores diretamente mais beneficiados o da hotelaria e da restauração, com evidentes proveitos financeiros".

"Tão relevante quanto as receitas e o retorno económico para a cidade, está o facto de estes concertos constituírem um produto estratégico para o turismo em Coimbra, não só pela enorme capacidade de atração de visitantes, mas também pelo efeito catalisador dentro da própria cidade", justificou.

Na nota, a autarquia liderada por José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós,Cidadãos!, PPM, Aliança, RIR e Volt), destacou ainda que uma das principais virtudes deste evento passa por "promover a reflexão sobre a política de cooperação entre os agentes com interesses na promoção cultural e turística do município, capaz de aumentar a competitividade de Coimbra".

A 26 de agosto de 2022, um dia depois da confirmação das datas dos concertos no Estádio Cidade de Coimbra, "a capacidade das unidades de alojamento do concelho de Coimbra estava esgotada para o período em que decorrem os espetáculos, num total de 7.947 camas, distribuídas por 26 unidades hoteleiras e 521 de alojamento local".

A pernoita de visitantes irá, ainda, "estender-se aos concelhos vizinhos, o que significa que acaba por alavancar, não só a economia do concelho de Coimbra, mas de toda a região".

Segundo a Câmara de Coimbra, dos 200 mil bilhetes vendidos, apenas 3,8% foram comprados no distrito de Coimbra, "concluindo-se que a esmagadora maioria dos visitantes vem de fora do distrito, o que significa que, mesmo que uma parte destes visitantes não fique alojada em Coimbra, irá, seguramente, consumir um conjunto alargado de bens e serviços, trazendo dividendos significativos aos agentes económicos do concelho".

"Reconhecendo a grande projeção internacional dos Coldplay e o relevante interesse municipal do evento", o Município de Coimbra pretende conceder à Everything is New "um apoio financeiro como contrapartida pela seleção, escolha e promoção da cidade de Coimbra e do Estádio de Cidade de Coimbra para a realização dos espetáculos, num montante de 110 mil euros por cada concerto, o que perfaz um valor global de 440 mil euros".

"Em caso de não realização de qualquer um dos concertos, fica a Everything is New obrigada a devolver o valor do apoio", concluiu.

