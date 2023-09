No âmbito da iniciativa "Visão de Futuro para a sustentabilidade do Destino Porto", o manifesto elenca uma série de conselhos a seguir relativamente à noite, aos alojamentos e passeios e visitas pela cidade.

Comprar e apoiar o comércio local, provar a gastronomia, apreciar o vinho do Porto, mas beber com moderação, ter atenção ao barulho para não incomodar os moradores e não utilizar as ruas e paredes como casas de banho são algumas das recomendações do manifesto que visa envolver e sensibilizar os turistas para as boas práticas a adotar quando visitam o Porto.

Já quanto ao alojamento, o manifesto recomenda, entre outras coisas, que sejam reutilizadas as toalhas, poupada energia e água, bem como respeitadas as regras do estabelecimento.

Explorar a cidade utilizando transportes públicos ou bicicletas e respeitar as indicações de cada atração turística são outros dos conselhos para quem visita a cidade.

Segundo a Câmara do Porto, na quarta-feira estão previstas duas ações para promover o lançamento do manifesto: no aeroporto Francisco Sá Carneiro e na Rua de Santa Catarina e Rua das Flores.

No aeroporto, o manifesto vai ser distribuído aos viajantes que chegam ao Porto para os "consciencializar do impacto dos seus comportamentos no destino".

Já na Rua de Santa Catarina e na Rua das Flores vai ser oferecida "uma caixa de emoções do Porto", com o objetivo de "divulgar, envolver e comprometer os turistas na assinatura do manifesto".

Pelas 15:30, está prevista a presença da vereadora com o pelouro do Turismo e da Internacionalização, Catarina Santos Cunha, na Rua de Santa Catarina.

