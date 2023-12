Em declarações à agência Lusa, o presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, revelou que na lista dos homenageados, além do almirante Gouveia e Melo, figuram o infecciologista do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, António Sarmento, a primeira pessoa a ser vacinada contra a covid-19 em Portugal, a 28 de dezembro de 2020, e o médico António Araújo que, na altura da pandemia, presidia à Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

Também Alexis Tam, que foi o elo de ligação entre o Porto e Shenzen (China) na importação de ventiladores daquele país para o hospital de São João, vai ser agraciado, contou.

"E, depois, um conjunto de pessoas, provavelmente menos conhecidas, e empresas que contribuíram para aquele esforço que foi feito na altura de apoio, para comprar quer máscaras quer álcool-gel, por exemplo", vincou o autarca.

Rui Moreira explicou que a Distinção de Mérito Ricardo Jorge, cuja criação foi aprovada pelo executivo municipal há cerca de dois anos, integra cidadãos e empresas de todo o país que, dentro das suas possibilidades, contribuíram para aquele que foi o combate feito à pandemia de covid-19.

Apesar de a sua criação ter sido aprovada há dois anos, o independente explicou que a autarquia só decidiu atribuir agora aquela distinção porque quis esperar pela tranquilização da pandemia.

A data escolhida para a homenagem, que acontecerá na Casa da Música e contará com a presença do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, é simbólica pois acontece naquele que é o terceiro aniversário da primeira administração da vacina contra a covid-19 em Portugal, ressalvou.

Já o nome do prémio, Ricardo Jorge, é um tributo a um "grande médico" da cidade do Porto que combateu uma peste, contou.

Os agraciados com a Distinção de Mérito Ricardo Jorge receberão uma peça de design da autoria de Eduardo Aires, designer responsável pela identidade gráfica do Município do Porto, concluiu Rui Moreira.

