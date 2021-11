Na informação divulgada pelo principal município da Madeira lê-se que a autarquia está a operacionalizar a afetação destes testes, que serão gratuitos, com base no armazenamento disponível na região.

O departamento do Ambiente, a Águas do Funchal e a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, que se localizam mais distantes dos serviços centrais da câmara, vão manter os planos regulares de testagem, agora com uma periodicidade mais curta, em função das novas orientações da Autoridade Regional de Saúde.

Nas instalações dos Sapadores do Funchal vão ser efetuados, por uma questão de proximidade e de melhor articulação, os testes dos serviços de Fiscalização, Trânsito, Biblioteca Municipal, Centro Comunitário, Museu de História Natural e Serviço Municipal de Proteção Civil.

Quanto ao restantes trabalhadores camarários, devem realizar os testes na Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da Câmara do Funchal, que, a partir de segunda-feira, "estará capacitada para agendar testes covid-19 todos os dias úteis da semana, das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00".

Citado no documento, o presidente do município, o social-democrata Pedro Calado, considera que "esta agilização e conjugação de esforços garantirá o acesso mais fácil e cómodo de todos os trabalhadores da autarquia à realização de testes antigénio".

O autarca sublinha que vai contribuir para os serviços camarários funcionarem "em maior segurança".

"Estamos também a dar um sinal claro à população do empenho da principal câmara da Madeira na mitigação desta pandemia", sublinha.

O município salienta que, "independentemente do serviço disponibilizado pela Câmara Municipal do Funchal, os trabalhadores da autarquia poderão sempre recorrer aos locais aderentes no concelho do Funchal, para a realização dos testes covid-19".

O Governo da Madeira decidiu, no o âmbito das novas medidas de contenção da covid-19, alterar a situação de calamidade para situação de contingência.

O presidente do Governo da Madeira anunciou na quinta-feira um conjunto de medidas de combate à covid-19 na sequência do aumento de casos positivos e do número de hospitalizados na região.

A obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos e fechados e da apresentação de testes antigénios e certificados de vacinas em alguns locais, cumulativamente, são algumas das medias anunciadas.

Apesar da elevada taxa de vacinação, a Madeira tem registado, nas últimas semanas, uma média diária superior a 50 novos casos de infeção e também um aumento do número de mortos associados à doença, que é atualmente de 84 óbitos.

As autoridades de saúde da Madeira sinalizaram na quinta-feira mais 52 casos de covid-19 e uma morte. Há ainda a assinalar 43 pessoas hospitalizadas, sete das quais em cuidados intensivos.

AMB (DC) // ROC

Lusa/fim