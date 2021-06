O protocolo aprovado em reunião de câmara e a ser estabelecido com a Secretaria-Geral da Administração Interna e com a Guarda Nacional Republicada refere que a decisão é justificada pelo facto de o atual posto "não reunir as condições mínimas para o seu funcionamento".

A cedência dos dois imóveis, da propriedade do município na cidade, vai vigorar até entrar em funcionamento o novo posto da GNR na Atouguia da Baleia, projeto que ainda não foi lançado a concurso público.

Com a solução, esta autarquia do distrito de Leiria pretende "garantir melhores condições para os serviços e para os utentes".

Trata-se de uma cedência sem quaisquer contrapartidas financeiras, ficando a GNR a cargo apenas com as despesas relativas ao consumo de água e eletricidade, e as restantes despesas de funcionamento.

A construção do novo posto da GNR está prevista pelo Governo desde pelo menos 2018.

Em 2017, o Ministério da Administração Interna admitiu que o atual posto da GNR na cidade de Peniche "não apresenta as condições adequadas para o desempenho da missão de uma força de segurança".

Por isso, reconheceu a necessidade de construir novas instalações para "criar todas as condições para garantir o exercício das funções policiais com dignidade, que salvaguarde a operacionalidade das forças de segurança, e que assegure a proteção da liberdade e da segurança das pessoas e seus bens".

O edifício atual tem mais de 100 anos e está degradado, motivo pelo qual a Câmara de Peniche disponibilizou há mais de 10 anos um terreno na freguesia da Atouguia da Baleia para a construção de um novo posto.

O novo posto vai ser deslocalizado da cidade, área de intervenção da PSP, para a zona rural do concelho.

