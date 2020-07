"No âmbito do apoio que tem vindo a ser dado pela Câmara Municipal de Oeiras e pela Rede Aga Khan para o Desenvolvimento aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP], foi hoje entregue ao embaixador de Moçambique em Portugal dois ventiladores, 10 mil máscaras cirúrgicas e 12 mil máscaras reutilizáveis para o apoio ao combate a` covid-19", afirmam as duas entidades num comunicado conjunto divulgado hoje.

De acordo com o documento, as duas entidades doaram ainda três equipamentos de análise laboratorial e dois microscópios ao Hospital de Ibo, assim como cerca de 400 embalagens de complexos vitamínicos infantis destinados à província de Cabo Delgado, no norte do país, onde os conflitos na região têm provocado o deslocamento das populações.