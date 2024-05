A proposta para a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Cultural a Júlio Isidro foi aprovada, por escrutínio secreto, durante a reunião pública do executivo municipal de Lisboa, tendo obtido o número máximo de votos (17) a favor.

Na apresentação da proposta, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), explicou que Júlio Isidro merecia este reconhecimento "pela sua carreira e dedicação".

Júlio Isidro nasceu em 05 de janeiro de 1945 na cidade de Lisboa e "notabilizou-se como apresentador de televisão e de rádio, autor, contador de histórias, produtor e realizador", de acordo com a nota biográfica descrita no documento.

A estreia em televisão de Júlio Isidro seria em 16 de janeiro de 1960 no "Programa Juvenil" e "Programa Infantil" de que foi autor e apresentador.

Neste meio destacou-se também na apresentação de programas como "O Passeio dos Alegres", "Festa é Festa", "A Festa Continua", "Arroz Doce", tendo também apresentado o "Clube dos Amigos Disney".

Além disso, criou uma empresa de produção televisiva, a Júlio Isidro Produções, Lda, a partir da qual fez mais dois programas para a RTP, "Regresso ao Passado" e "E.T -- Entretenimento Total".

Em 2002, a RTP, com Júlio Isidro, fez regressar "O Passeio dos Alegres - 20 Anos Depois".

Com um percurso profissional de 64 anos, Júlio Isidro continua a trabalhar em televisão, nomeadamente na RTP Memória, com dois programas semanais, "Inesquecível", de 2011 até à atualidade, e "Traz P'ra Frente", de 2015 até à atualidade.

Em 2006, Júlio Isidro recebeu a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, atribuída pelo então Presidente da República Jorge Sampaio, e em 2020 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Além de Júlio Isidro, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou também a atribuição da Medalha Municipal de Mérito Cultural ao jornalista e escritor José Rodrigues dos Santos, com oito votos favoráveis, um contra, seis abstenções e dois nulos.

A proposta de atribuição de Medalha Municipal de Mérito Cultural a José Rodrigues dos Santos foi criticada pelo vereador Rui Franco, dos Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), argumentando que o jornalista "ainda está no ativo".

A Medalha Municipal de Mérito da Cidade de Lisboa visa distinguir pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para a Cidade de Lisboa, melhoria nas condições de vida da sua população, desenvolvimento ou difusão da sua arte, divulgação ou aprofundamento da sua história ou outros de notável importância que justifiquem este reconhecimento.

O executivo de Lisboa, composto por 17 membros, integra sete eleitos da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) -- os únicos com pelouros atribuídos e que governam sem maioria absoluta --, três do PS, dois do PCP, três do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), um do Livre e um do Bloco de Esquerda.

