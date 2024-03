Em comunicado, o município alentejano revelou que programa das comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de abril arranca às 19:00 de hoje, com a inauguração, no Centro UNESCO, da exposição "1994 Memórias do 25 de Abril em Beja -- Concurso de Cartazes dos 20 anos".

Ao longo do ano, serão ainda apresentadas mais 11 exposições, três das quais a inaugurar no mês de abril.

Trata-se das mostras intituladas "Uma pequena luz vermelha -- Cravo, a flor da liberdade", que reúne cartazes da coleção Ephemera, do arquivo de José Pacheco Pereira, "Abril 74/75 -- Um ano de Diário do Alentejo, no calor da Revolução", promovida pelo município e pelo jornal Diário do Alentejo, e "Beja na Revolução de Abril", com curadoria do historiador Constantino Piçarra.

O debate integra igualmente o programa comemorativo da revolução, com o ciclo de conferências "Memórias de Abril: a importância da memória na defesa da democracia", a decorrer entre março e outubro.

Em cinco conferências serão abordados temas como "música e poesia na resistência, o assalto ao quartel de Beja, a liberdade -- ou ausência dela -- na imprensa ou o papel da mulher antes e pós-25 de Abril, entre outros", anunciou o município.

Está ainda programada uma conferência sobre os 50 anos da democracia, em abril, que decorrerá "no âmbito da inauguração das exposições de rua", lê-se na nota.

A música é outro dos destaques das comemorações, estando previstos 16 espetáculos, ao longo de todo ano.

A maioria, segundo a autarquia, dedica-se à música de intervenção, mas também vão ter lugar o cante, as bandas filarmónicas, a música disco, o baile tradicional, a música tradicional alentejana e as reinterpretações contemporâneas das músicas da revolução.

A Câmara de Beja indicou que estão igualmente previstos concertos, na Praça da República, nos dias 24 e 25 de abril, e um espetáculo final, a 21 de dezembro.

Na área do cinema, vai ser dinamizado o ciclo "25 de Abril, 50 anos em filmes", que incluirá a exibição, entre outras, das películas "Outro País", de Sérgio Tréfaut, em abril, e "Salgueiro Maia, O Implicado", de Sérgio Graciano, em dezembro.

Peças de teatro, atividades desportivas em família e jogos tradicionais nas freguesias rurais são outras das vertentes do programa preparado pelo município, tal como a promoção da participação cívica e jovem no poder local, com a realização da iniciativa "Assembleia Municipal Vai às Escolas" e da primeira Assembleia Municipal Jovem.

Por sua vez, a Assembleia Municipal de Beja reunirá, em sessão solene, no dia 25 de abril, no jardim público da cidade, e terá uma sessão extraordinária, a 12 de dezembro, "aludindo à data, em 1976, quando se realizaram as primeiras assembleias municipais, único órgão autárquico criado após a revolução".

