A mesma fonte acrescentou que, em 2019, o número de ninhos de vespas asiáticas destruídos foi de 112.

O município, assinalou ainda a fonte, "tem uma equipa responsável pela destruição dos ninhos, que não está a tempo inteiro".

"O método de resolução é por incineração e adquirimos, neste momento, equipamento para começarmos a destruir os ninhos por aplicação de inseticida", lê-se ainda na informação disponibilizada.

A vespa velutina tem as patas amarelas e o corpo escuro, com um segmento laranja no abdómen.

