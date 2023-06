Segundo o autarca com o pelouro da Proteção Civil, os emails foram enviados para o endereço eletrónico da Polícia Municipal "pelas 13:00", após o que a autoridade acionou a Polícia Judiciária e a PSP, "tendo esta feito uma vistoria às instalações".

No email, do domínio Gmail, lia-se que "uma das bombas estaria no edifício dos paços do concelho e a outra nos CTT na zona industrial", acrescentou, precisando que o nome que surgia no endereço do email "é falso".

Ainda segundo a ameaça, as bombas explodiriam "pelas 17:00", decidindo-se "por precaução, evacuar os edifícios, incluindo a torre, o que fez com que pelas 16:30 toda a gente estivesse na rua", relatou.

"Em quinze minutos, toda a gente estava na rua", precisou, confirmando que "não foi encontrada nenhuma bomba".

"Entre as 13:00 e a decisão de evacuar os edifícios, apenas falámos com as entidades competentes. As pessoas continuaram a trabalhar normalmente", disse Mário Neves.

A situação vai ser investigada pela Polícia Judiciária, acrescentou.

